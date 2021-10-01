Лига конференций: «Заря» уступила «Роме»

“Заря” дома уступила “Роме” во 2-м туре Лиги конференций — 0:3. Об этом говорится на сайте Tribuna.com.ua, пишет

На 7-й минуте Эль-Шаарави открыл счет. Смоллинг удвоил преимущество римлян на 66-й минуте.

Через две минуты Абарахам довел счет до разгромного. В 1-м туре “Заря” уступила “Буде-Глимт” (1: 3), “Рома” разгромила софийский ЦСКА (5: 1).

В этом сезоне луганская команда сыграла уже 4 матча в еврокубках. В каждой встрече она пропускала по три гола. Было два поражения в ЛЕ “Рапида” (0: 3 и 2: 3), уступили также в группе ЛК “Буде-Глимт” (1: 3).

В следующем туре “Заря” в гостях встретится с ЦСКА.

По материалам: УНН