Теннис: Марченко одолел соперника из топ-100 рейтинга АТР на турнире в Софии

Первый номер мужского тенниса Украины Илья Марченко завоевал третью подряд победу на турнире категории АТР-250 на кортах в Софии, сообщает со ссылкой на ФТУ.

Марченко преодолел первый круг основы на турнире в Софии. Он нанес поражение итальянцу Андреа Сеппи — 6:4, 6:2.

В свое время Сеппи входил в число 20 сильнейших теннисистов планеты. В этом сезоне Марченко в четвертый раз обыграл теннисистов, некогда входивших в топ-20 мирового классификации: на счету украинца победы над Энди Марреем, Люка Пуем и Марко Чеккинато.

За выход в четвертьфинал турнира в Софии Марченко поспорит с австралийцем Джоном Миллман (8 сеяный).

По материалам: УНН