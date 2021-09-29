«Александрия» одержала пятую победу в сезоне УПЛ

В девятом туре Украинской Премьер-лиги в ФК «Александрия» посетил один из аутсайдеров чемпионата — ФК «Мариуполь», сообщает со ссылкой на сайт «Александрии».

С первых минут поединка александрийцы завладели инициативой, практически не выпуская соперника из-за пределов своей штрафной. Андрей Цуриков, Макс Третьяков, Кирилл Ковалец должны были забивать еще в начале встречи. Однако гости открыли первыми. На 25 минуте после стандарта Мишньов попал в перекладину, а на добивании первым был Спировськи — 0:1.

За десять минут александрийцы сравняли счет. Кирилл Ковалец заработал пенальти, который четко реализовал Макс Третьяков.

После перерыва подопечные Остапа Маркевича играли на удержание результата, однако это не помешало горожанам забить второй раз. Сработала замена Юрия Гуры. Олег Кожушко, который заменил Макса Третьякова, после подачи Кирилла Ковальца вывел команду вперед на 86 минуте. С таким счетом команды завершили матч — 2:1.

Для “Александрии” этот выигрыш стал пятым в сезоне — 17 очков и четвертую строчку турнирной таблицы. “Мариуполь” предпоследний — 4.

По материалам: УНН