Спорт

Украинский полузащитник оформил гол в чемпионате Польши

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Украинский полузащитник оформил гол в чемпионате Польши

В 9-м туре чемпионата Польши «Легия» полузащитника сборной Украины Игоря Харатин дома принимала «Ракув», сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинец вошел в игру на 58-й минуте, а на 70-й забил мяч, который не помог его команде избежать поражения со счетом 2:3.

Имея в активе девять очков, команда украинца занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Футболист сборной Украины помог «Легии» завоевать третью победу в чемпионате Польши.

По материалам: УНН

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