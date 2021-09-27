Спорт
Украинский полузащитник оформил гол в чемпионате Польши
В 9-м туре чемпионата Польши «Легия» полузащитника сборной Украины Игоря Харатин дома принимала «Ракув», сообщает со ссылкой на сайт УАФ.
Украинец вошел в игру на 58-й минуте, а на 70-й забил мяч, который не помог его команде избежать поражения со счетом 2:3.
Имея в активе девять очков, команда украинца занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Футболист сборной Украины помог «Легии» завоевать третью победу в чемпионате Польши.
По материалам: УНН