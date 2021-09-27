Спорт

Скандал из-за расизма: хоккеиста «Кременчуга» изъяли из матча с «Донбассом»

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут ago
0 0 Менее минуты назад

Скандал из-за расизма: хоккеиста "Кременчуга" изъяли из матча с "Донбассом"

В рамках стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги — «Кременчуг» принимал донецкий «Донбасс» произошел скандал, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

На 36-й минуте матча форвард “Кременчуга” Андрей Денискин был наказан за расистские жесты по игрока “Донбасса” Джейла Ель. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Отмечено, что такое поведение хоккеистов на площадке недопустима в рамках цивилизованного общества.

Таким образом против игрока “Кременчуга” будет открыто дисциплинарное производство.

Сам поединок завершился первой в сезоне поражением для “Донбасса” — 2:3.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия — Квин

2 часа ago

Индия готовится к удару тропического циклона «Гулаб»

2 часа ago

Еще одна страна Европы узаконила однополые браки – решение поддержали на референдуме

3 часа ago

Магнитные бури в октябре 2021: когда ждать опасности

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button