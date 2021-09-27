Скандал из-за расизма: хоккеиста «Кременчуга» изъяли из матча с «Донбассом»

В рамках стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги — «Кременчуг» принимал донецкий «Донбасс» произошел скандал, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

На 36-й минуте матча форвард “Кременчуга” Андрей Денискин был наказан за расистские жесты по игрока “Донбасса” Джейла Ель. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Отмечено, что такое поведение хоккеистов на площадке недопустима в рамках цивилизованного общества.

Таким образом против игрока “Кременчуга” будет открыто дисциплинарное производство.

Сам поединок завершился первой в сезоне поражением для “Донбасса” — 2:3.

По материалам: УНН