Спорт
Скандал из-за расизма: хоккеиста «Кременчуга» изъяли из матча с «Донбассом»
В рамках стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги — «Кременчуг» принимал донецкий «Донбасс» произошел скандал, сообщает со ссылкой на сайт лиги.
На 36-й минуте матча форвард “Кременчуга” Андрей Денискин был наказан за расистские жесты по игрока “Донбасса” Джейла Ель. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
Отмечено, что такое поведение хоккеистов на площадке недопустима в рамках цивилизованного общества.
Таким образом против игрока “Кременчуга” будет открыто дисциплинарное производство.
Сам поединок завершился первой в сезоне поражением для “Донбасса” — 2:3.
По материалам: УНН