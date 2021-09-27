Спорт

«Лацио» обыграл «Рому» в результативном римском дерби

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"Лацио" обыграл "Рому" в результативном римском дерби

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Лацио» на стадионе «Олимпико» переиграл «Рому», передает со ссылкой на сайты коллективов.

Милинкович-Савич (10 мин) и Педро вывели вперед “орлов” по состоянию на 19 минуту (2:0). В конце половины игры интригу в матч вернул гол от Ибаньеса.

После отдыха в свой ассист Фелипе Андерсон добавил гол, который, как стало известно позже, стал победным в матче. За команду Моуриню успел забаиты Вретище (69) — 3:2.

Стоит отметить, что “Лацио” набрал 11 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. “Рома” (12) — на четвертом месте.

В других баталиях “Ювентус” выиграл у “Сампдории” — 3:2, а “Удинезе” дома уступил “Фиорентине” — 0:1.

По материалам: УНН

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