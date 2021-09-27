Дубль Кочергина помог «Зари» разгромить «Днепр-1»

«Заря» получила разгромный выигрыш над «Днепром-1» в гостях в матче девятого тура УПЛ, сообщает со ссылкой на сайт «Днепра-1».

В середине первой половины гол Булеца вывел луганчан вперед. Минимальное преимущество гостей держалась почти весь поединок. Но развязка была потрясающей. За 10 минут до конца матча дважды подряд сфолил Когут, причем второй фол потянул на прямую красную карточку. В меньшинстве “Днепр-1” пропустил сразу трижды, и хотя по содержанию игры не заслуживал, возможно, вообще на поражение, но проиграл даже с крупным счетом — 0:4.

Дубль успел оформил Владислав Кочергин, а также забил штатный бомбардир клуба Шахаб.

“Заря” с 17 очками замыкает топ-5, а “Днепр-1” отстает на один балл.

По материалам: УНН