Спорт

Яремчук оформил победный дубль в матче за «Бенфику»

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Яремчук оформил победный дубль в матче за "Бенфику"

В 7-м туре португальского чемпионата «Бенфика» нападающего сборной Украины Романа Яремчука на выезде встречалась с «Гимарайнш». Героем поединка стал именно Яремчук, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе и еще в первом тайме забил два мяча в ворота соперника. На 67-й минуте Жорже Жезус заменил украинца, а сама встреча закончилась победой «Орлов» — 3:1. Именно дубль Яремчука принесли победу команде.

Имея в активе 21 очко, «Бенфика» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны.

Примечательно, что Яремчук уже забил четыре мяча в данном чемпионате Португалии и входит в число шести лучших бомбардиров.

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По материалам: УНН

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