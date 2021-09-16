Спорт

Скрипник о дебюте в Лиге конференций: попробуем сделать этот турнир для нас удачным

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Скрипник о дебюте в Лиге конференций: попробуем сделать этот турнир для нас удачным

Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую игру с “Будё-Глимт” из Норвегии, передает со ссылкой на сайт “Зари”.

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“Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам немного помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше”, — сообщил коуч.

Об игре на искусственном покрыты поля: “корректив никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, проведем игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле”.

Дополнение

Матч с участием “Зари” в новом турнире от УЕФА стартует 16 сентября в 22:00.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад
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