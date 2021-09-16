Результативное действие украинца помогла «Брюгге» сыграть вничью с «ПСЖ»

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» Эдуарда Соболя встречался на своем поле с французским «Пари Сен-Жермен» в составе которого выступает ряд звездных футболистов, сообщает со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Соболь вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей на 27 минуте на Ванакена. К этому бельгийцы успели пропустили от полузащитника Эррера. Сама встреча закончилась боевой ничьей — 1: 1.

Заметим, что «Брюгге» имели преимущество по количеству ударов в матче — 16: 9.

Дополнение

Среди других результатов в Лиге чемпионов отметим выигрыш дортмундской «Боруссии» в гостях над «Бешикташем» (1: 2) и нулевую ничью между «Порту» и «Атлетико».

По материалам: УНН