ХК “Сокол” усилился воспитанником с российским паспортом

Киевский “Сокол” заявил на сезон уроженца Киева с российским паспортом Владислава Лысенко. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба УХЛ, передает .

Киевлян новичок будет играть под 32-м номером. Уроженец Киева в 2012-2014 годах выступал в Северной Америке, провел 30 матчей в “USHL” и 136 игр (27 очков, показатель полезности −27) в “QMJHL”.

В 2014 году Лысенко дебютировал в КХЛ в “Витязь”, провел за подольский клуб 4 встречи и также сыграл 54 матча в МХЛ. В сезоне 2015/16 защитник добавил в свой актив еще один матч в КХЛ за “Адмирал”, после чего основную часть карьеры выступал в ВХЛ.

В “Соколе”, “Горняке”, “Молоте-Прикамье” и “Ценг Тоу” Лысенко сыграл 173 игры, набрал 27 (6 + 21) очко при показателе полезности −38. В сезоне 2016/17 хоккеист играл в Азиатской лиге за “Сахалин” — 42 матча, 6 очков.

Нынешний сезон Лысенко начинал в Жлобинский “Металлурге” — в белорусской Экстралиге защитник сыграл 14 матчей и набрал 2 (0 + 2) очка.

Добавим, что в составе сборной России Лысенко выигрывал Мировой кубок вызова в сезоне 2011/12, а годом позже выступал на Чемпионате мира — 7 матчей, 0 очков, показатель полезности +3.

По материалам: УНН