Месси стал автором исторического бомбардирского достижения чемпионата Испании

Бессменный лидер атак каталонской “Барселоны” Лионель Месси установил исторический рекорд чемпионата Испании по футболу, сообщает со ссылкой на Twitter “OptaJose”.

Во встрече 18-го тура Примеры Месси оформил дубль в ворота “Гранады”, помог разгромить ее – 4:0.

Благодаря этим мячам форвард довел число забитых голов в Ла Лиге-2020/21 до 11 и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Кроме того, аргентинец оказался первым игроком в истории испанского чемпионата, которому удалось забить по 10 голов в течение 15 сезонов подряд.

Также добавим, “блаугранос” набрали 34 очка и поднялись в тройку лидеров соревнований.

По материалам: УНН