Спорт

Месси стал автором исторического бомбардирского достижения чемпионата Испании

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Месси стал автором исторического бомбардирского достижения чемпионата Испании

Бессменный лидер атак каталонской “Барселоны” Лионель Месси установил исторический рекорд чемпионата Испании по футболу, сообщает со ссылкой на Twitter “OptaJose”.

Во встрече 18-го тура Примеры Месси оформил дубль в ворота “Гранады”, помог разгромить ее – 4:0.

Благодаря этим мячам форвард довел число забитых голов в Ла Лиге-2020/21 до 11 и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Кроме того, аргентинец оказался первым игроком в истории испанского чемпионата, которому удалось забить по 10 голов в течение 15 сезонов подряд.

Также добавим, “блаугранос” набрали 34 очка и поднялись в тройку лидеров соревнований.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Первые “минусы”: прогноз погоды на 10 января

1 час ago

США могут ввести санкции против китайских компаний Alibaba и Tencent

1 час ago

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

2 часа ago

Папа Римский по-особенному попросил сделать прививку от COVID-19

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button