Украинка Магучих повторила молодежный мировой рекорд по прыжкам в высоту

Представительница украинской легкой атлетики Ярослава Магучих повторила собственный мировой рекорд в помещении среди 20-летних уже на первом старте сезона в Киеве – “Рождественские старты”, сообщает со ссылкой на сайт “Жесткой Атлетики”.

Традиционно “Рождественские старты” подарили болельщикам высокие результаты в женском секторе для прыжков в высоту. И если прошлые годы внимание всех было приковано к прыжкам Юлии Левченко, в этом году киевлянка пропустила вперед гостью из Днепра – Ярославу Магучих.

Юлия завершила выступления на 1,95, а Ярослава после чистой первой попытки на 1,98 м, и сразу пошла на 2,02, которая также покорилась ей с первого прыжка. Это стало повторением рекорда мира U-20, который установила Ярослава 31 января в немецком Карлсруэ.

“Ехала за хорошим результатом. Это для нас с тренером всегда вообще самое главное, а место уже может быть и вторым, и третьим. Главное, чтобы в призовой тройке было. Если бы прыгнула 2,04 м – была бы довольна результатом, была бы на эмоциях. Потому что это был бы новый зимний рекорд, и я бы закончила соревнования”, – призналась Магучих.

Кроме того добавим, что Магучих в конце январе анонсировала свое выступление в Италии, а затем в Банской Быстрие.

Напомним, украинка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

По материалам: УНН