Хет-трик Мартинеса и победа над аутсайдером вывела “Интер” в лидеры Серии А

Миланский “Интер” вышел победителем над аутсайдером чемпионата Италии “Кротоне” в домашнем матче 15-го тура Серии А, передает .

Хет-трик в составе миланцев оформил Лаутаро Мартинес, еще по одному мячу забили Лукаку и Ашраф Хакими. Также автоголом у гостей отличился Марроне. За “Кротоне” забивали Големич с пенальти и Дзанеллато из игры — 6:2.

Благодаря этой победе “Интер” поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков. Отрыв от “Милана”, который имеет игру в запасе, составляет 2 пункта. “Кротоне” уходят в зоне вылета (9 баллов) — 19 позиция.

Напомним, что “Интер” выступал в одной группе Лиги чемпионов с “Шахтером” и занял в квартете четвертое место, вылетев из еврокубков.

По материалам: УНН