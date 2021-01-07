Украинская сборная по боксу определилась с участием в первом турнире нового сезона

Соревновательный год для Национальной сборной Украины по боксу начнется с Болгарии. Ведь именно в Софии с 22 по 28 февраля будет проходить один из самых престижных международных турниров высшей категории — “Странджа 2020”, передает со ссылкой на ФБУ.

Международный турнир “Странджа 2020” станет одним из ключевых этапов для сборных команд в подготовке к лицензионных турниров на Олимпийские игры. Поэтому, по полученной предварительной информации, участие в нынешнем турнире будут принимать сильнейшие сборные мира своими самыми мощными составами. Во “всеоружии” к соревнованиям подойдут и “желто-голубые” сборные. Об этом сообщили главные тренеры команд.

Стоит отметить, что участие в соревнованиях примут мужская и женская сборные Украины расширенными составами.

“Начнем подготовку в этом году с двух тренировочных сборов. Сначала с 10 по 24 января на Конча-Заспе проведем углубленное тестирование наших боксеров, а с 4 по 21 февраля запланирован общий тренировочный сбор также на Олимпийские базе в Киеве. Откуда мы и отправимся в Болгарию. Турнир „Странджа“ будет крайне важен для нас. Боксеры получат необходимую международную боевую практику и именно результаты этих соревнований помогут более качественно подготовиться к лицензионному турниру на Олимпийские игры”, — отметил главный тренер мужской сборной Украины Леонид Лоивский.

Примечательно, что Европейский турнир на Олимпийские игры состоится с 22 по 26 апреля 2021 года. Мировой квалификационный турнир будет принимать столица Франции с 20 июня по 1 июля.

Добавим, что прошлогоднем турнире “Странджа” Национальная сборная Украины заняла первое общекомандное место. По результатам соревнований команда получила 4 “золотых”, “серебряную” и 5 бронзовых медалей, а лучшим боксером соревнований был признан полтавчанина Александра Хижняка.

По материалам: УНН