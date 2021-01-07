БК “Химик” усилился бывшим баскетболистом клуба

Тренерский штаб южненского БК “Химик” решил подписать контракт с тяжелым форвардом Александром Антиповым, передает со ссылкой на сайт команды.

Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона. Антипов должен стать заменой травмированному американцу Вашингтона, который выбыл до конца сезона.

Примечательно, Антипов провел в суперлиге “Химика” с 2015 по 2019 годы. После Южного подписался в “Прометей”, и сейчас вернулся в клуб, в котором сформировался как игрок и достиг чемпионских медалей.

Добавим также, в сезоне 2020 года Антипов провел за БК “Прометей” 11 игр, его показатели 1,9 очков, 0,5 подборов, 0,5 передач за игру. За время паузы в чемпионате игрок провел с командой ряд тренировок, и уже в игре с “Харьковским Соколами” 8 января выйдет на площадку в форме “Химика”.

По материалам: УНН