Украинец Михайлюк провел самый результативный поединок в сезоне НБА

“Детройт Пистонс” Святослава Михайлюка дома принимал БК “Бостон Селтикс” в рамках регулярного чемпионата НБА, передает

В первой половине наставник “поршней” Дуэйн Кейси решил не предоставлять игрового времени нашему соотечественнику, но выпустил его в третьей четверти в которой Михайлюк отметился результативным проходом.

Зато в заключительной четверти украинец продемонстрировал высокую результативность, отметившись тремя точными дальними бросками, несколькими проходами и двумя точными штрафными бросками.

Общий задел нашего игрока составил 15 очков (2/2 двухочковых, 3/6 трехочковых и 2/2 штрафных), а также сделал 2 подбора за 15 игровых минут.

До этого, лучшим показателем украинца были 12 набранных очков в поединке с “Кливлендом”, в котором он сыграл 24 минуты.

Добавим, “Детройт” потерпел четвертое поражение в пяти играх.

По материалам: УНН