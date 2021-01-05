Гутцайт заявил, что Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году

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Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью “Суспильне Спорт”, передает

“Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Более смотрим на Зимнюю Олимпиаду (2030 – ред.). Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада”, – сказал Гутцайт.

По его словам, украинская власть считает, что “через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры”.

“Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду – это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные (рабочие) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы – это туризм”, – заявил Гутцайт.

Напомним, в 2019 году Зеленский заявил, что Украина должна провести Олимпийские игры.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов готов побороться за право принимать Зимние Олимпийские игры в 2030 году и проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

По материалам: УНН