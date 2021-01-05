Двое украинцев стали претендентами на звание лучшего сейва группового этапа ЛЧ

Двое украинцев вратарей стали претендентами на звание лучшего сейва группового этапа Лиги чемпионов, передает со ссылкой на УЕФА.

В восьмерку лучших вошел сейв Руслана Нещерета с “Динамо” в игре с “Барселоной” после удара Лионеля Месси со штрафного. Анатолий Трубин (“Шахтер”) отмечен за сейв в матче с “Интером” после удара Лукаку, также со штрафного.

В перечень лучших сейвов также попали: Мануэль Нойер (“Бавария”), Давид де Хеа (“Манчестер Юнайтед”), Куивин Келлехер (“Ливерпуль”), Петер Гулачи (“РБ Лейпциг”), Ян Зоммер (“Боруссия”, Мёнхенгладбах ) и Эдуард Менди (“Челси”).

Добавим, в текущем сезоне Трубин сыграл в 13 матчах (15 пропущенных голов) за “горняков”, а Нещерет провел в составе “бело-синих” четыре игры, пропустив шесть мячей.

По материалам: УНН