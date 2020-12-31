Украинский футболист попал в символическую сборную открытий Лиги чемпионов

Сайт УЕФА представил символическую сборную молодых футболистов, которые пробились в Лигу чемпионов УЕФА в этом календарном году, передает .

Украинский голкипер “Шахтера” Анатолий Трубин тоже вошел в действующие 11-ти игроков, заняв место в воротах.

Кроме Трубина в 11-ть лучших в данной генерации попали:

: Кристиан Ромеро (“Аталанта”), Зайду Занусси (“Порту”), Жюль Кунде (“Севилья”), Альфонсо Дэвис (“Бавария”)

: Педри ( “Барселона”), Джуд Беллингем и Джованни Рейна (оба — “Боруссия” Д), Доминик Собослаи (“Зальцбург”)

: Диогу Жота (“Ливерпуль”), Маркус Тюрам (“Боруссия” М).

Примечательно, что Трубин провел пять из шести матчей “Шахтера” на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими.

По материалам: УНН