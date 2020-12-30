Усик и Ломаченко регрессировали в рейтинге лучших боксеров мира – “BWAA”

Ведущие боксеры Украины Василий Ломаченко и Александр Усик отдалились от первого места в генерации лучших боксеров мира независимо от весовой категории (“Pound for Pound”) по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (“BWAA”), передает со ссылкой на сайт американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе.

“С момента последнего опроса, проведенного в апреле 2020 года, произошли некоторые сейсмические изменения. Например, чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дебютировал под пятым номером после своей безупречной победы в октябре над Ломаченко, который опустился со второго на седьмое место, отстав на два от Лопеса”, — говорится в сообщении “BWAA”.

Регресс Ломаченко в рейтинге позволил Теренсу Кроуфорд, Наойю Иноуэ и Эрролу Спенсу-младшему, которые в апрельском опросе занимали 3-5 места соответственно, подняться на одну позицию вверх соответственно.

Александр Усик, который занял пятое место в апрельском опросе, опустился шестых, а Мэнни Пакьяо, который ранее занимал девятое место, выпал из рейтинга.

Стоит отметить, что после того, как Ломаченко переместился на седьмое место, Геннадий Головкин, который занимал седьмое место в предыдущем опросе, опустился на десятое, в то время как чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сохранил свое 8-е место. Чемпион в легчайшем весе Хуан Франциско Эстрада поднялся с 10 на 9 место.

Заметим, на вершине списка находится мексиканец Сауль Альварес.

По материалам: УНН