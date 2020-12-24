Спорт

Украинка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

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Украинка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

Украинские спортсменки заняли передовые позиции среди лучших легкоатлеток мира в 2020 году по версии американского журнала “Track & Field News”, передает со ссылкой на “trackandfieldnews.com”.

Марина Бех-Романчук возглавила рейтинг спортсменок по прыжкам в длину. Украинка выиграла два этапа “Бриллиантовой лиги” и победила лидера мирового рейтинга Михамбо.

Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали 2-й и 3-й в списке лучших прыгуний в высоту, уступив первую строчку Марии Ласицкене.

Стоит отметить, что в семиборье второй признали украинку Алину Шух, первая — Ивона Дадич из Австрии.

Напомним, было определено топ-10 украинских спортсменов года.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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