НХЛ изменила состав дивизионов и объявила о дате старта нового сезона

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигли договоренности о проведении регулярного сезона 2020-21 из 56 матчей, сообщает со ссылкой на сайт Лиги.

Старт сезона назначен на 13 января 2021 года и закончится 8 мая. Согласно договоренности, в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 16 команд в традиционном формате: четыре раунда серий до четырех побед, который завершится в середине июля.

Согласно плану, чемпионат 2021-22 должен начаться в октябре и пройти по “нормальному” сценарию. В ближайшие дни НХЛ и НХЛПА опубликуют протоколы безопасности, правила переходного периода и ключевые даты календаря сезона 2020-21.

“Национальная хоккейная лига с нетерпением ждет начала сезона 2020-21, особенно после успешного Плана восстановления сезона 2019-20, по итогам которого был определен победитель Кубка Стэнли, – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. – Мы понимаем, какие сложности ждут нас впереди, как это было весной и летом, но нашим приоритетом будет оставаться здоровье и безопасность всех участников процесса и мест, где мы будем жить и играть. Как и весной и летом, мы благодарим “НХЛПА”, в частности исполнительного директора Дона Фера, за совместную работу, которая позволит лиге вернуться на лед”.

НХЛ и НХЛПА определили, что в связи с закрытием границы между США и Канадой потребуется временное изменение состава дивизионов. Также игроки и лига попытаются минимизировать передвижения команд, чтобы матчи проходили только внутри дивизионов. На данный момент планируется проводить матчи на домашних аренах команд.

Состав дивизионов на сезон 2020-21 будет выглядеть следующим образом:

“Север”: “Калгари”, “Эдмонтон”, “Монреаль”, “Оттава”, “Торонто”, “Ванкувер”, “Виннипег”

“Запад”: “Анахайм”, “Аризона”, “Колорадо”, “Лос-Анджелес”, “Миннесота”, “Сент-Луис”, “Сан-Хосе”, “Вегас”

“Центр”: “Каролина”, “Чикаго”, “Коламбус”, “Даллас”, “Детройт”, “Флорида”, “Нэшвилл”, “Тампа-Бэй”.

“Восток”: “Бостон”, “Баффало”, “Нью-Джерси”, “Нью-Йорк Айлендерс”, “Нью-Йорк Рейнджерс”, “Филадельфия”, “Питтсбург”, “Вашингтон”.

Лучшие четыре команды в каждом дивизионе выйдут в плей-офф Кубка Стэнли, а первые два раунда будут сыграны с соперниками по дивизиону. Четыре команды выйдут в полуфинал Кубка Стэнли и получат номера посева исходя из очков, набранных в регулярном сезоне: первый номер сыграет с четвертым, а второй с третьим.

Добавим, тренировочные лагеря откроются 3 января. Предсезонных матчей проведено не будет. Семь команд, которые не участвовали в Плане возобновления сезона 2019-20, смогут открыть тренировочные лагеря 31 декабря.

По материалам: УНН