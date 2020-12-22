“Открытые уроки футбола” становятся все более популярными среди девушек – Костюченко

Вадим Костюченко

Проект “Открытые уроки футбола” набирает популярность среди девушек. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает

Да, адаптированных “открытых уроков футбола” УАФ удалось привлечь 3,4 тыс. детей – непосредственно через фестивали. И еще 2,3 тыс. детей через другие различные до- и послефестивальные футбольные мероприятия.

“Интересно, что среди участников фестивалей было почти 40% девушек, многие из которых впервые постигали азы футбольной игры. Важным также стало привлечение более трех тысяч волонтеров, самые активные среди которых предварительно прошли обучение на волонтерских семинарах УАФ и региональных ассоциаций футбола.

Большинство из них изъявили желание стать регулярными участниками социальных проектов УАФ, а некоторые – и пройти повышение квалификации на недавно введенных курсах D-диплома УАФ”, – рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Всего в течение сентября – октября 2020 года проведено 17 фестивалей проекта “Открытые уроки футбола”.

“Еще 15 фестивалей (по одному в каждом другом регионе Украины) перенесены с сентября-октября 2020 года на апрель-май 2021 года”, – уточнили в ассоциации.

Как писал к проекту УАФ “Открытые уроки футбола” ежегодно присоединяются тысячи детей из разных регионов Украины.

По материалам: УНН