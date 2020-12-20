Спорт

Украинская киберспортивная команда стала триумфатором сезона “OGA Dota PIT”

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Украинская киберспортивная команда стала триумфатором сезона "OGA Dota PIT"

Украинская команда завершила 2020 год на мажорной ноте — “Natus Vincere” стали победителем четвертого сезона “OGA Dota PIT” и выиграла 62,5 тыс. долл., передает со ссылкой на сайт украинской команды.

На пути к этому достижению игроки NAVI сначала обыграли российский “Live to Win” — 2:0, а затем шведский “Alliance” — 2:1. В финале верхней сетки наши ребята уступили “OG” — 1:2 и упали вниз.

В нижней сетке в очень напряженном матче “Рожденные Побеждать” одолели европейский коллектив “Nigma” — 2:1 и прошли в гранд-финал чемпионата, где им выпало взять реванш за поражение в “OG”.

В заключительной встрече игроки “Natus Vincere” уверенно обыграли своего соперника со счетом 3:0 и стали победителем турнира.

Напомним, что украинская киберспортивная команда возглавила мировой рейтинг.

По материалам: УНН

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Спорт

Украинская киберспортивная команда стала триумфатором сезона “OGA Dota PIT”

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинская киберспортивная команда стала триумфатором сезона "OGA Dota PIT"

Украинская команда завершила 2020 год на мажорной ноте — “Natus Vincere” стали победителем четвертого сезона “OGA Dota PIT” и выиграла 62,5 тыс. долл., передает со ссылкой на сайт украинской команды.

На пути к этому достижению игроки NAVI сначала обыграли российский “Live to Win” — 2:0, а затем шведский “Alliance” — 2:1. В финале верхней сетки наши ребята уступили “OG” — 1:2 и упали вниз.

В нижней сетке в очень напряженном матче “Рожденные Побеждать” одолели европейский коллектив “Nigma” — 2:1 и прошли в гранд-финал чемпионата, где им выпало взять реванш за поражение в “OG”.

В заключительной встрече игроки “Natus Vincere” уверенно обыграли своего соперника со счетом 3:0 и стали победителем турнира.

Напомним, что украинская киберспортивная команда возглавила мировой рейтинг.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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