Спорт

“Заря” вышла победителем из матча с двумя удалениями

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"Заря" вышла победителем из матча с двумя удалениями

Программу 13-го тура “Favbet Лиги” завершал матч в Александрии, где в отчетном противостоянии “Зари” не удавалось победить “Александрию” в четырех матчах подряд (ничья и 3 поражения), передает со ссылкой на сайт соревнований.

На этот раз подопечные Виктора Скрипника решительно были настроены прервать неприятную серию. Гости больше владели инициативой, чаще и метко били по воротам соперника. Результат первой половины игры: инициатива на стороне луганчан и гол Иванисени.

После перерыва подопечные Владимира Шарана получили численное преимущество после удаления Кабаева. И воспользоваться этим не смогли. Несмотря на прессинг соперника, “Заря” надежно сыграла в защите, а потом, когда составы вновь стали равными, еще и увеличила преимущество (удаления получили Безбородбко у хозяев и Кабаев у гостей).

В итоге “Александрия” понесла 100-е поражение в УПЛ и прервала пятиматчевую беспроигрышную серию. “Заря” же увеличила свою серию без поражений до 10 матчей подряд и с 20 баллами занимает 4-ю строчку.

Добавим, 13 февраля следующего года “Заря” дома сыграет с “Десной”, которая идет третьей.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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