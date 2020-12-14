Украинские фигуристы завоевали четыре награды на международных соревнованиях

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира “Winter Star”, который завершился в столице Беларуси, передает со ссылкой на сайт “ufsf.com.ua”.

В соревнованиях взрослых танцоров не было равных харьковчанам Дарье Поповой и Владимиру Беликову. Ученики Галины Чуриловой лидировали после ритмического танца и такой же мастер-класс продемонстрировали в произвольном. Яркое и эмоциональное исполнение программы с элементами четвертого уровня обеспечило нашим фигуристам победу во втором прокате с результатом 103,07 баллов, так и в общем зачете — 174,03.

Вторая позиция у французских спортсменов Джулии Ваграм и Пьера Суке — 172,02, на третьей остались белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук — 167,56.

Героем заключительного дня минского турнира стал еще один украинец — Вадим Новиков, который уверенно победил в одиночном катании юниоров. 14-летний ученик одесского тренера Ирины Кланцат был первым в короткой (48,28) и произвольной программах (95,24), а в итоге набрал победные 143,52 баллов. У испанского фигуриста Эукена Альберда, который занял второе место, на 20 баллов меньше — 123,50.

Добавим, предновогодний международный турнир “Winter Star” проводился впервые. В нем приняли участие фигуристы из более 10 стран, которые соревновались в возрастных группах сеньоры и юниоры в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

По материалам: УНН