Спорт
УПЛ перенесла поединок “Ингулец” — “Шахтер”
Игра 13-го тура УПЛ в Кропивницком с участием “Ингульца” и “Шахтера” не состоялась, передает со ссылкой на сайт “горняков” и УПЛ.
Решение перед организационным совещанием с участием представителей клубов объявил делегат Владимир Фощий. Причина отмены поединка: неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков.
Примечательно, что вопрос будет передан на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.
Также указано, что “Шахтер” взял курс в Киев.
Добавим, “Шахтер” с 26 очками йже вторым в турнирной таблице, а “Ингулец” 11 очков.
По материалам: УНН