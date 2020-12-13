УПЛ перенесла поединок “Ингулец” — “Шахтер”

Игра 13-го тура УПЛ в Кропивницком с участием “Ингульца” и “Шахтера” не состоялась, передает со ссылкой на сайт “горняков” и УПЛ.

Решение перед организационным совещанием с участием представителей клубов объявил делегат Владимир Фощий. Причина отмены поединка: неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков.

Примечательно, что вопрос будет передан на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

Также указано, что “Шахтер” взял курс в Киев.

Добавим, “Шахтер” с 26 очками йже вторым в турнирной таблице, а “Ингулец” 11 очков.

По материалам: УНН