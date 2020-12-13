Дебютант одержал первую победу в истории клуба в УПЛ

Команда из Львова — “Рух”, получила исторически первую победу в Украинской Премьер-лиге, передает

В матче аутсайдеров турнира “Рух” сумел удивить соперника, выиграв первую 45-минутку с результатом 3:0. Отличились дважды Валерий Федорчук, а также Кухаревич.

После отдыха Сваток забил гол-престижа, но Климчук отметился за хозяев — 4:1.

Итак, “Рух” получил исторически первую победу в УПЛ, а “Днепр-1” опустился на последнюю строчку в таблице — 8 очков, против 9-ти у “Руха”.

Добавим, продолжение турнира состоится 13 февраля 2021 года.

По материалам: УНН