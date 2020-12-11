Из-за пандемии отменен чемпионат Европы по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат Европы по фигурному катанию-2021 и финал Гран-при. Об этом сообщает “Главпост”ся на официальном сайте организации, передает со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Сообщается, что ситуация с пандемией коронавируса стала причиной такого решения.

“Совет ISU на своем заседании 10 декабря решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был состояться в Загребе (Хорватия) 25-31 января 2021 года и чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров, который должен был состояться в Лионе (Франция) 12-13 Март 2021 года. Отменен также финал Гран-при сезона 2020/21, который уже был перенесен с запланированной даты 10-13 декабря 2020 в Пекине. Указанные решения приняты с учетом ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, растущих рисков для организаторов и участников”, – говорится в сообщении.

Кроме того отметим, что совет “ISU” решил пока не отменять чемпионат мира по фигурному катанию-2021.

По материалам: УНН