Двое украинских шахматистов вышли в плей-офф юношеского чемпионата мира

Украинцы Игорь Самуненков и Дмитрий Кушко пробились в плей-офф юношеского чемпионата мира по шахматам, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Соревнования проходили в возрастных категориях до 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Украину представляли 16 участников, и кроме Самуненкова и Кушко, еще несколько наших игроков имели хорошие шансы пробиться в плей-офф. В частности, Кирилл Шевченко завершил отбор четвертым, а Камила Грищенко — шестая.

Отмечается, что соревнования в плей-офф состоятся 19-23 декабря.

Как сообщал , шахматная сборная Украины стала призером онлайн ЧМ среди студентов.

По материалам: УНН