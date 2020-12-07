Спорт

Ребров охарактеризовал “Динамо” под руководством Луческу

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 1 минута чтения

Ребров охарактеризовал "Динамо" под руководством Луческу

Сергей Ребров

Коуч венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию накануне игры 6-го тура Лиги чемпионов с киевским “Динамо” и охарактеризовал киевскую команду под руководством Луческу, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Ребров отметил организованность “Динамо” в атаке и обороне при Луческу.

“В плане тактики мне помогает то, что я работал здесь много лет и знаю возможности футболистов. Я вижу, как “Динамо” изменилось с приходом Луческу. Я уважаю его. Команда играет в другой футбол – более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он выполняет в “Динамо”. “Динамо” и “Ференцварош” – не думаю, что кто-то кого-то будет бояться из “Барселоны” и “Ювентуса”. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против итальянской и испанской команд завтра должны показывать более качественный футбол”, – подчеркнул украинский наставник.

Отметим, что в данном противостоянии решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы, ведь оба коллектива потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Кроме того добавим, игра стартует 8 декабря в 22:00.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Польше суд оправдал украинца за убийство пьяного иностранца

45 минут ago

Сюрприз от летучих мышей: вирусологи шокировали заявлением

1 час ago

Главное за понедельник: в чем держать личные сбережения, кого побалуют надбавкой к пенсии и новые ловушки от мошенников

1 час ago

В Киев пришла метеорологическая зима: температура упала ниже 0 °С

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button