Ребров охарактеризовал “Динамо” под руководством Луческу

Сергей Ребров

Коуч венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию накануне игры 6-го тура Лиги чемпионов с киевским “Динамо” и охарактеризовал киевскую команду под руководством Луческу, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Ребров отметил организованность “Динамо” в атаке и обороне при Луческу.

“В плане тактики мне помогает то, что я работал здесь много лет и знаю возможности футболистов. Я вижу, как “Динамо” изменилось с приходом Луческу. Я уважаю его. Команда играет в другой футбол – более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он выполняет в “Динамо”. “Динамо” и “Ференцварош” – не думаю, что кто-то кого-то будет бояться из “Барселоны” и “Ювентуса”. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против итальянской и испанской команд завтра должны показывать более качественный футбол”, – подчеркнул украинский наставник.

Отметим, что в данном противостоянии решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы, ведь оба коллектива потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Кроме того добавим, игра стартует 8 декабря в 22:00.

По материалам: УНН