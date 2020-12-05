Спорт

Определился третий четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

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Определился третий четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

БК “Черкасские Обезьяны” во второй раз победил харьковский “Политехник” в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, информирует со ссылкой на сайт ФБУ.

“Обезьяны” повторили успех первого поединка (88:64) и праздновали выигрыш 106:87. По сумме двух матчей черкассцы пробились дальше.

В четвертьфинале “Черкасские Обезьяны” сыграют с победителем пары “Химик” — “Харьковские Соколы”, где действующие обладатели трофея уверенно победили в первом поединке.

Отметим, что в других первых поединках 1/8 финала “Прометей” одолел “Кривбасс” 92:63, “Химик-2” уступил “Запорожью” 72:95, а “Днепр” победил “Одессу” — 94:77.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
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