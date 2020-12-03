Спорт

Лига чемпионов: покер французского нападающего принес “Челси” победу в игре лидеров группы

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Лига чемпионов: покер французского нападающего принес "Челси" победу в игре лидеров группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА “Челси” переиграл “Севилью” на стадионе “Рамон Санчес Писхуан”, передает

Героем встречи стал опытный нападающий из Франции Оливье Жиру, который отгрузил четыре мяча в сетку андалузцев.

На это ответа у испанцев не нашлось — 4:1.

“Челси” в пяти матчах набрал 13 очков. Лондонская команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

“Севилья” (10) заняла второе место в группе.

Добавим, что Жиру не сумел догнать лидеров бомбардирской гонки — Морату, Решфорда и Холланда, у которых по 6 голов. У Жиру — 5.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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