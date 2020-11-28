Нокдаун и победа по очкам: украинский боксер продолжил выигрышную серию во Франции

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) в вечере бокса в Нанте (Франция), победил опытного поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО), передает со ссылкой на “Luckypunch.net”.

В третьем раунде украинец благодаря хорошей серии отправил соперника на настил, но тот практически сразу поднялся.

Поединок продлился все шесть раундов, кроме нокдауна Выхрист полностью доминировал на ринге, работая разнообразно, нанося большой вред сопернику.

В итоге судьи единогласно отдали победу украинцу — трижды по 60:53.

Как сообщал , предыдущий выигрыш чемпион Европы-2017 Выхрист получил в Германии.

По материалам: УНН