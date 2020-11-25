Спорт

“Боруссия” второй раз подряд разгромила “Шахтер” в Лиге чемпионов

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"Боруссия" второй раз подряд разгромила "Шахтер" в Лиге чемпионов

 Менхенгладбахская “Боруссия” дома принимала “Шахтер” в поединке четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов, передает

До перерыва “горняки” трижды вынимали мяч из собственной сетки. На 17 минуте нападающий Штиндль реализовал пенальти после нарушения правил от Кривцова (подкат). Еще через 17 минут Ельведи выиграл верховую борьбу после подачи с углового и отличился ударом головой. Также забивал ударом через себя форвард Эмболо.

Также “Боруссия” реализовала свое третье стандартное положение в матче. Защитник Вендт закрутил мяч в сетку ворот на 77 минуте – 4:0.

Добавим, “Боруссия” идет лидером квартета В – 8 очков. “Шахтер” остался с 4-мя пунктами.

По материалам: УНН

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