Действия швейцарской стороны по отношению к украинской сборной по футболу дискриминационные, — юрист

17 ноября произошло беспрецедентное событие в истории мирового и украинского футбола — отмена последнего матча элитной группы А4 Лиги наций “Украина — Швейцария”. Окончательное решение по ситуации должен принять УЕФА, постановив либо переигровку, либо жеребьевку, либо техническое поражение одной из команд, если ее вина будет доказана. Юридическую оценку произошедшему в Швейцарии дал адвокат ГС “УАФ”, президент Ассоциации юристов Украины, эксперт по спортивному праву и арбитражу Денис Бугай, пишет издание “ДС”, передает .

Во-первых, говорит юрист, можно констатировать, что местные власти Швейцарии не приняли никаких мер для проверки обоснованности решения санврача Люцерна, а также безосновательно отказали украинской стороне в проведении ПЦР-тестов повторно.

“Положительные тесты на COVID-19 в Швейцарии получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Это было единственным мотивом для главного санитарного врача Люцерна Роже Харсталла, дабы категорически отказать украинской команде в допуске к игре.

Местные власти точно осознавали негативные последствия, которые это решение может иметь для украинской команды, в частности, понижение в дивизионе. Но никаких мер по проверке обоснованности решения их врача, швейцарская сторона не принимала. Это первое. Второе, безосновательно отказали в проведении ПЦР-тестов другим игрокам сборной. Третье, отказали в повторном тестировании Малиновского, Мораеса и Кривцова”, — сказал он.

Кроме того, есть странный прецедент, когда тот же врач позволил команде ФК “Люцерн” принять участие в матче с ФК “Цюрих” при положительном тесте у одного из игроков.

“6 ноября Департамент здравоохранения кантона Люцерн позволил команде ФК „Люцерн“ принять участие в матче с ФК „Цюрих“ при положительном тесте у одного из игроков. И такие разные подходы в допуске к матчу иностранной и местной команд вызывают обоснованные сомнения. С юридической точки зрения, указанные действия содержат признаки дискриминации в отношении украинской стороны, что запрещено общепризнанными принципами и нормами международного права”, — пояснил он.

Юрист добавил, что на время пребывания украинской сборной в Люцерне, на территории кантона работали кафе, рестораны, развлекательные и другие общественные заведения. Поэтому и с этой точки зрения мотивы устраивать локдаун, собственно, только одной команде, тоже спорны.

Бугай акцентировал внимание на том, что в Украине вся сборная и члены делегации УАФ получили отрицательные результаты “ковид”-тестирования.

“Поэтому, во-первых, действия швейцарской стороны содержат признаки дискриминации, которые заключаются в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах при отсутствии объективного оправдания. Во-вторых, нельзя исключать, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить сборную Украины от продвижения в элитный дивизион в следующем году”, — говорит Бугай и добавляет, что до матча со Швейцарией Украина занимала предпоследнее место в таблице, а Швейцария находилась на последней ступеньке.

Таким образом, в случае победы в матче украинской сборной или ничьей, Швейцария рисковала оставить элитный дивизион.

“Поскольку отмена матча со Швейцарией повлияла не только на сборную Украины, но и на права всех игроков, то это — возможность использования инструментария Европейского суда по правам человека для защиты их прав”, — отметил юрист.

Он также сообщил, что уже сейчас идет подготовка правовой позиции с целью признания действий швейцарской стороны об отмене матча незаконными и дискриминационными.

“Перед административными и судебными органами Швейцарии будут инициированы соответствующие обращения и судебные процессы для защиты интересов национальной сборной. Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций”, — резюмировал Бугай.

Как сообщал , украинская сторона настаивает на том, что матч “Украина-Швейцария” мог и должен был состояться.

По материалам: УНН