Спорт

Четверо футболистов “Шахтера” помогли победить олимпийской сборной Бразилии

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Четверо футболистов "Шахтера" помогли победить олимпийской сборной Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии с игроками “Шахтера” в составе одержала волевую победу над Южной Кореей, передает со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Сразу четыре игрока “Шахтера” были вызван на товарищеские поединки олимпийской сборной Бразилии, что обеспечило более клубное представительство. В матче с Южной Кореей в стартовом составе “желто-зеленых” вышел Майкон. Опорный полузащитник вывел свою команду с капитанской повязкой. Тете, Додо и Маркос Антонио на поле появились после перерыва.

Счет матча 3:1 в пользу “селесао”. Голами в сборной отличились Кунья, Родриго и Реиниера.

Добавим, следующий поединок “желто-зеленые” проведут 17 ноября со сборной Египта.

По материалам: УНН

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