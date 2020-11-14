Сборная Украины объявила заявку на игру с Германией

Национальная футбольная сборная Украины обнародовала заявку на матч Лиги наций УЕФА против Германии, передает со ссылкой на сайт УАФ.

В заявку попали:

1 номер на футболке – Юрий Панькив, 2 – Эдуард Соболь, 3 – Илья Забарный, 4 – Сергей Кривцов, 5 – Евгений Чеберко, 6 – Тарас Степаненко, 8 – Руслан Малиновский, 9 – Роман Яремчук, 10 – Жуниор Мораес, 11 – Марлос, 12 – Андрей Пятов, 14 – Игорь Харатин, 15 – Ефим Конопля, 17 – Александр Зинченко, 18 – Евгений Макаренко, 19 – Александр Зубков, 20 – Валерий Бондарь, 21 – Богдан Михайличенко, 22 – Николай Матвиенко, 23 – Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые были готовы сыграть против Германии, в заявку на матч не попал вратарь Дмитрий Ризнык.

Добавим, матч стартует сегодня в 21:45 на “РБ арене”.

По материалам: УНН