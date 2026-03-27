Чому люди інстинктивно люблять вогонь: історичне та наукове пояснення феномена

Спостереження за вогнем викликає у багатьох людей відчуття спокою, хоча з практичної точки зору полум’я може бути небезпечним.

Про це повідомляє «ПЛ».

Антропологи пояснюють цей феномен глибокими еволюційними коренями. Контроль над вогнем став одним із ключових етапів розвитку людства, забезпечивши тепло, захист і можливість приготування їжі.

Нейробіологічні дослідження показують, що споглядання природних ритмічних рухів, зокрема полум’я, знижує рівень стресу та уповільнює серцевий ритм. Мозок сприймає такі сигнали як безпечні та передбачувані, що активує механізми заспокоєння.

Історики зазначають, що вогонь століттями був центром соціального життя — біля нього люди спілкувалися, передавали знання та формували спільноти. Саме тому навіть сучасні каміни або свічки здатні створювати атмосферу психологічного комфорту.

Сучасні дослідження підтверджують, що споглядання природних елементів може виступати простим способом зниження стресу без складних психологічних технік. Таким чином любов людини до вогню має як культурне, так і біологічне підґрунтя.

