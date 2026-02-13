Прогноз магнітних бур на вихідні, 14-15 лютого: якою буде активність Сонця

Середина лютого 2026 року припадає на період підвищеної сонячної активності, що підтверджується довгостроковими прогнозами міжнародних центрів космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками фахівців, у вихідні 14–15 лютого геомагнітне поле Землі може перебувати у нестабільному стані через вплив потоків сонячного вітру, які формуються внаслідок активних процесів на поверхні Сонця.

Йдеться не про екстремальні бурі, а про коливання помірного рівня, які зазвичай класифікують у межах слабких або середніх геомагнітних збурень.

Подібні явища є типовими для фаз підвищеної сонячної активності та регулярно фіксуються астрономічними службами. Вони можуть впливати на роботу супутникових систем, радіозв’язку та навігації, хоча серйозних збоїв у такі дні зазвичай не прогнозують.

Для більшості людей ці процеси залишаються непомітними, однак метеочутливі громадяни можуть відчувати тимчасовий дискомфорт, коливання артеріального тиску або втому.

Фахівці наголошують, що прогнози магнітної активності завжди мають уточнювальний характер, адже сонячні спалахи та викиди корональної маси можуть виникати раптово. Саме тому остаточна оцінка геомагнітної ситуації формується за 24–48 годин до події.

Водночас попередні розрахунки свідчать: вихідні 14–15 лютого не несуть критичних ризиків і перебуватимуть у межах звичайного для активного Сонця сценарію.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 7-8 лютого.