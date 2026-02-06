Прогноз магнітних бур на вихідні, 7-8 лютого: якою буде активність Сонця

Початок лютого 2026 року проходить на тлі зростаючої сонячної активності, що підтверджується даними міжнародних центрів космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

У перші дні місяця астрономи зафіксували серію потужних спалахів на поверхні Сонця, частина з яких супроводжувалася корональними викидами маси у напрямку Землі. Саме ці процеси формують підґрунтя для можливих геомагнітних збурень у найближчі дні, зокрема у вихідні 7–8 лютого.

За попередніми розрахунками фахівців, магнітосфера Землі в зазначений період може перебувати у стані нестабільності. Йдеться передусім про магнітні бурі слабкого або помірного рівня, які традиційно класифікуються як Kp 4–5, з короткочасними піковими підвищеннями.

Такі явища не становлять загрози для техногенної безпеки, однак здатні впливати на роботу супутникових систем, радіозв’язку та навігації, а також викликати фізіологічний дискомфорт у метеочутливих людей.

Експерти наголошують, що прогнози космічної погоди мають імовірнісний характер і можуть уточнюватися в режимі реального часу. Остаточна інтенсивність магнітних бур залежатиме від швидкості та щільності сонячного вітру, а також від того, під яким кутом плазмова хмара взаємодіятиме з магнітним полем Землі.

У профільних службах рекомендують у вихідні дні уважніше ставитися до самопочуття, а операторам критичної інфраструктури — враховувати можливі коливання космічної погоди під час планування технічних робіт.

