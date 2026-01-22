Прогноз магнітних бур на 23 січня: що принесе з собою космічна погода

За оцінками міжнародних центрів спостереження за сонячною активністю, 23 січня очікується відносно стабільна геомагнітна ситуація без розвитку сильних магнітних бур.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Mietrecht.

Поточні розрахунки вказують на рівень геомагнітної активності в межах Kp-індексу 3–4, що відповідає слабким або помірним коливанням магнітного поля Землі.

Фахівці зазначають, що подібний рівень активності не становить загрози для роботи енергетичних систем, супутникового зв’язку чи навігаційних технологій. Авіаційна галузь, телекомунікації та фінансові системи працюватимуть у штатному режимі.

Водночас лікарі звертають увагу на можливу реакцію організму у метеозалежних людей. Йдеться про зниження концентрації, коливання артеріального тиску та підвищену втому.

Рекомендації залишаються стандартними: дотримання режиму сну, достатнє споживання рідини та зменшення фізичних навантажень.

Експерти наголошують, що сонячний цикл наразі перебуває у фазі підвищеної активності, однак станом на 23 січня сценарії різких геомагнітних сплесків не прогнозуються. Моніторинг ситуації здійснюється безперервно.

