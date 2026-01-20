Прогноз магнітних бур на 21 січня: чи стане Сонце проблемою для здоров’я

Геофізична ситуація навколо Землі 21 січня, за оцінками міжнародних центрів спостереження за космічною погодою, не створюватиме підвищених ризиків для населення або технічних систем.

Поточні дані сонячної активності свідчать про відсутність потужних викидів корональної маси, які могли б спричинити магнітні бурі високої інтенсивності. Очікуваний рівень геомагнітних коливань перебуватиме в межах, які вважаються фоновими або слабкими, що не виходить за стандартні сезонні показники.

Фахівці наголошують, що подібні умови не становлять загрози для роботи електромереж, навігаційних систем чи зв’язку, а також не мають доведеного прямого впливу на здоров’я більшості людей.

Разом з тим медики звертають увагу, що в періоди навіть незначних коливань магнітного поля люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями або підвищеною чутливістю до змін атмосферних умов можуть відчувати загальну втому чи коливання артеріального тиску.

Водночас такі симптоми частіше пов’язані з погодними факторами, стресом або режимом сну, а не з власне сонячною активністю.

Експерти радять у ці дні дотримуватися звичного ритму життя, уникати перевантажень та спиратися на офіційні джерела інформації, адже поширення тривожних повідомлень про «небезпечні бурі» часто не має наукового підґрунтя.

За поточними прогнозами, 21 січня залишиться спокійним днем у контексті космічної погоди.

