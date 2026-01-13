Общество

Прогноз магнітних бур на 14 січня: що принесе з собою активність Сонця

Прогноз геомагнітної обстановки на 14 січня 2026 року вказує на підвищену активність Сонця, що може призвести до магнітної бурі середнього рівня.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Topflop.

Подібні явища є наслідком викидів корональної маси та сонячних спалахів, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Хоча такі процеси не є надзвичайними, вони привертають увагу фахівців у сфері енергетики, зв’язку та транспорту.

У дні підвищеної сонячної активності можливі короткострокові коливання в роботі супутникових систем, навігації та радіозв’язку.

Для більшості споживачів ці зміни залишаються майже непомітними, однак метеочутливі люди можуть відчувати зниження працездатності, головний біль або втому. Медики традиційно радять у такі періоди уникати перевантажень і дотримуватися режиму відпочинку.

З точки зору економіки та інфраструктури, прогнозована магнітна буря не несе системних ризиків, але слугує нагадуванням про вразливість високотехнологічних систем до космічних факторів.

Саме тому у світі дедалі більше уваги приділяють космічному моніторингу та завчасному інформуванню операторів критичних мереж.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 січня.

