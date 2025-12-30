Технологии

Графік відключення світла на Київщині на 30 грудня: скільки буде електроенергії

Енергетична система Київської області наприкінці року продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження, що змушує операторів мереж застосовувати погодинні графіки відключень.

За офіційною інформацією енергокомпаній, на 30 грудня передбачено застосування стабілізаційних заходів, які мають на меті запобігти аварійним відключенням і зберегти баланс між споживанням та генерацією.

Йдеться про тимчасові обмеження електропостачання для побутових та частково промислових споживачів відповідно до черг, затверджених наперед. Водночас об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та системи життєзабезпечення залишаються у пріоритеті.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від погодних умов і фактичного рівня споживання, а мешканцям рекомендують заздалегідь планувати використання електроприладів у пікові години.

Нагадаємо, що енергетики презентували й графік відключення світла на Чернігівщині на 25 грудня.

