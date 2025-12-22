Прогноз магнітних бур на 23 грудня: якою буде активність Сонця

Кінець грудня 2025 року проходить у межах активної фази 25-го сонячного циклу, що традиційно супроводжується підвищеною увагою до стану космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми аналітичними оцінками профільних наукових центрів, 23 грудня Сонце не демонструватиме критичних спалахів або потужних корональних викидів маси, здатних суттєво вплинути на магнітосферу Землі.

Очікувана геомагнітна активність перебуватиме в межах слабкого або помірного рівня, що відповідає фоновим сезонним коливанням.

Фахівці зазначають, що прогноз на цю дату базується на сукупності супутникових спостережень, аналізі сонячних плям та статистичних моделях попередніх років. За таких умов індекс геомагнітної активності, ймовірно, не перевищить значень, які вважаються безпечними для роботи енергетичної інфраструктури, систем зв’язку та авіаційної навігації.

Для більшості населення подібний рівень активності залишається непомітним, хоча у метеочутливих людей можливі короткострокові реакції, пов’язані зі змінами атмосферного тиску та загального стану довкілля.

Водночас науковці підкреслюють, що космічна погода належить до категорії динамічних процесів, тому остаточні висновки завжди уточнюються ближче до дати спостереження.

Саме тому громадянам радять орієнтуватися виключно на оновлені офіційні повідомлення, а не на спекулятивні або емоційні прогнози.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 20-21 грудня 2025 року.