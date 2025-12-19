Общество

Прогноз магнітних бур на вихідні, 20-21 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі
Магнітні бурі

Фахівці, які займаються моніторингом космічної погоди, заздалегідь застерігають: прогнози магнітної активності на кілька тижнів уперед завжди мають імовірнісний характер.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячна активність формується під впливом складних процесів у надрах зірки, а тому остаточна картина геомагнітної обстановки зазвичай уточнюється за кілька днів або навіть годин до конкретної дати.

За попередніми оцінками міжнародних наукових центрів, наприкінці грудня 2025 року Сонце залишатиметься в межах підвищеного, але контрольованого рівня активності. Це пов’язано з наближенням до піку чергового сонячного циклу, який традиційно супроводжується зростанням кількості спалахів і корональних викидів маси.

Водночас станом на наявні дані не зафіксовано підтверджених сигналів про формування потужних геомагнітних бур, здатних суттєво вплинути на роботу зв’язку, навігаційних систем або самопочуття більшості людей.

Науковці наголошують, що можливі короткочасні коливання магнітного поля Землі слабкого або помірного рівня, які вважаються типовими для цього періоду.

Такі явища, як правило, не мають системного впливу на інфраструктуру, однак можуть викликати дискомфорт у метеозалежних осіб. Остаточні висновки щодо вихідних 20–21 грудня будуть сформовані після надходження оперативних даних від сонячних обсерваторій і супутників спостереження.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 19 грудня 2025 року.

