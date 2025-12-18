Прогноз магнітних бур на 19 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

На 19 грудня 2025 року фахівці, що спеціалізуються на моніторингу сонячної активності та космічної погоди, не фіксують передумов для виникнення сильних магнітних бур.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми розрахунками, Сонце залишатиметься у межах помірної активності, характерної для поточного етапу сонячного циклу, без різких спалахів або викидів корональної маси, здатних суттєво вплинути на геомагнітне поле Землі.

Експерти наголошують, що незначні коливання магнітного фону є природним явищем і супроводжують планету практично постійно.

У подібні дні можливі слабкі геомагнітні збурення, які не мають техногенного впливу та не створюють ризиків для енергетичної інфраструктури, систем зв’язку чи роботи супутників. У більшості випадків такі коливання залишаються непомітними для населення.

Водночас медики звертають увагу, що люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчувати загальну втому або незначні зміни самопочуття.

Остаточні значення геомагнітних індексів традиційно уточнюються ближче до дати спостереження, тому спеціалісти радять орієнтуватися виключно на оновлені офіційні прогнози профільних служб.

