Прогноз магнітних бур на 17 грудня 2025 року: якою буде космічна погода

Космічна погода дедалі частіше розглядається не лише як наукове явище, а як фактор, що має практичне значення для технологічних процесів, роботи зв’язку та загального самопочуття людей.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми оцінками міжнародних центрів спостереження за сонячною активністю, 17 грудня 2025 року геомагнітна обстановка навколо Землі залишатиметься в межах, що потребують додаткового моніторингу.

Остаточні параметри активності Сонця, включно з рівнем можливих магнітних коливань, будуть уточнюватися ближче до зазначеної дати.

Фахівці NOAA зазначають, що прогнози магнітних бур формуються на основі аналізу сонячних плям, спалахів та корональних викидів маси, які можуть досягати магнітосфери Землі з різною швидкістю.

Саме тому довгострокові оцінки мають попередній характер і коригуються в режимі реального часу. У разі підвищення геомагнітної активності можливий вплив на радіозв’язок, супутникову навігацію та роботу високочутливих енергетичних систем.

Медичні експерти також нагадують, що під час магнітних коливань частина людей може відчувати загальну втому, головний біль або коливання артеріального тиску, хоча прямий причинно-наслідковий зв’язок залишається предметом наукових досліджень.

У зв’язку з цим громадянам рекомендується орієнтуватися виключно на офіційні оновлення профільних служб, які публікують перевірену інформацію після отримання фактичних даних.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 16 грудня.